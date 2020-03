Fuertes declaraciones fue las que realizó la animadora Patricia Maldonado, junto a Catalina Pulido y Claudia Schmitd, en una nueva emisión de “Las Indomables” de radio Agricultura.

Todo comenzó cuando las locutoras abordaron los clásicos juegos de antes, con los que se podía compartir en familia, entre ellos, el bachillerato.

Bajo este contexto, Maldonado reveló que ella era sumamente tramposa en este juego, y que inventaba palabras para poder ganar. Asimismo, declaró que estos juegos ya no existen en la actualidad.

Posteriormente, Pulido realizó una reflexión y aseguró que, por el contrario de lo que pensaba Patricia, estos juegos como el bachillerato “siguen existiendo, hoy en día hay que buscar la instancia para jugar en familia”.

Opinión que no fue compartida por Claudia, quien indicó que no es habitual en familia.

Por su parte, Maldonado señaló que “no es habitual, hoy día tu no sientas a un niño a jugar al bachillerato a no ser que estés sin luz”.

Fuertes declaraciones de Patricia Maldonado

Fue justamente en este momento cuando la exrostro de Mega realizó fuertes declaraciones, en torno a este tema y al período que se vivía años atrás.

Según indicó Maldonado, ella jugaba solo cuando se cortaba la luz, “en la época cuando… me persiguieron políticamente, porque yo he sido perseguida del año 90 para adelante“, soltó.

A esto agregó que “yo puedo decir que sí, he sido una perseguida política, no tengo ningún problema. Cuando alguien me dicen ‘oye, él fue perseguido’, ¿y yo?; ‘es que él fue amenazado de muerte’, ¿y yo?, ¿cuántas veces me amenazaron de muerte? y aquí estoy, vivita y coleando”, sostuvo.

Finalmente declaró que ” jamás, a pesar de todo, nunca voy a tranzar mis principios“.

Revisa el programa acá: