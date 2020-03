View this post on Instagram

Puro agradecimiento a @martincarrascophotographycl por esta hermosa foto y toda la sesión que realizamos en Isla Mocha . No había tenido la oportunidad de nombrarlo así es que aprovecho esta fotito ( Aquí estoy dentro del faro Isla Mocha Weste ) para felicitarte por tu profesionalismo y sensibilidad . Buena conexión… honestidad y trabajo en equipo ❤️