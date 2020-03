El nuevo estelar de Canal 13, “Bailando por un Sueño“, inició el pasado fin de semana, y ya ha dado bastante que hablar.

Raquel Argandoña y Carola de Moras son algunas de las integrantes del jurado, pero en pocos días ya han protagonizado un duro episodio que no pasó nada desapercibido.

Todo inició luego de que, a través de las redes sociales, comentaban que el notario del programa permanecía de pie.

En esa línea el miembro del jurado Aníbal Pachano, comentó: “Que se siente el escribano… ¿es una sesión terapéutica esto o una devolución artística?“.

Ahí intervino Carolina de Moras: “Okey, Pachano y Raquel, no se me pongan mañosos. Es muy temprano todavía, nos quedan más bailarines“. Estas palabras no pasaron desapercibidas en los oídos de “la Quintrala”, quien replicó rápidamente.

“No entendí nada de lo que dijiste, ¿qué dijiste?“, soltó Argandoña, obteniendo respuesta de De Moras: “Que no se me pongan mañosos. Se lo voy a decir más lento…”.

Ante esto Argandoña volvió a replicar: “No vamos a contestar por educación, ya que eres visita en el canal“.

En este contexto, Carola de Moras fue entrevistada por el portal Glamorama, donde se refirió a este pequeño “encontrón”.

“Ahí estamos. De hecho con la Fran no nos conocíamos y estoy gratamente sorprendida de ella. Con la Raquel, bueno, siempre ha sido lo mismo. La Raquel es, como digo yo, la señora mañosa“, partió relatando la exanimadora del Festival de Viña del Mar.

Sobre el supuesto altercado, Carolina aseguró que es parte del juego de los jurados, agregando que no le molesta. “¿Cómo me lo voy a tomar personal? Es parte del rol de ellos y de los personajes que siempre han tenido“.

Tras ser consultada si se podía llegar a un nivel más rudo, de Moras sostuvo que no le parecía correcto en lo personal.

“Siento que Chile está con una sensibilidad donde queremos más buena onda que ser tan pesados. Aparte, para que seguimos criticando, si criticando no construimos ni generamos nada positivo“, indicó.