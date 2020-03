Tras varios meses fuera de la pantalla, la noche de ayer Karol Lucero volvió a la TV, pero como invitado del programa “Mentiras Verdaderas” de La Red, donde repasó su salida de la televisión, en medio del estallido social que vive el país.

Recordemos que en noviembre del 2019 el panelista abandonó “Mucho Gusto“, supuestamente por una decisión del canal, debido a los negativos comentarios y críticas que recibió en las manifestaciones.

Ante esto Karol explicó que había tomado la decisión de dejar la TV en mayo del 2019, argumentando que su retiro no tenía nada que ver con la crisis que vive el país.

En esta línea el rostro partió reiterando que no salió de Mega por una decisión de la casa televisiva, pero sí hubo una orden de no ir a Vicuña Mackenna.

“El canal consideró que no estuviese dentro de las instalaciones, para protegerme y proteger a mis compañeros (…) al principio lo encontré exagerado, pero luego dije ‘para qué arriesgarse”, expresó.

Tras esto se refirió a las críticas que ha recibido durante los últimos meses, donde lo tildaron de “degenerado“, expresando que no ha recibido golpes e insultos, solo gritos por parte de desconocidos.

“No los culpo, pero no era el foco, había un movimiento mayor. Lo encontré exagerado. Si una persona desea cosas malas, es porque eso lo que tiene dentro (…) Ninguna empareja, ningún excompañero ha denunciado algo, solo habla gente que no me conoce”, sostuvo.

El conductor del espacio, Eduardo Fuentes, le consultó si se hacía algún mea culpa en medio de esta polémica, expresando que sí.

“Fuimos criados en una sociedad machista, y asumí los errores, y pedí las disculpas“, narró Karol, poniendo de ejemplo el acto que protagonizó en un locutorio con una mujer. “Fue la pendejada más grande que he hecho“, aseveró.

Marcha del 8M

Otro de los aspectos que analizó Karol Lucero es la próxima marcha por el Día de la Mujer que se realizará el 8 y 9 de marzo. En esta línea, el expanelista catalogó este movimiento de ejemplar.

“Creo que han sido un ejemplo. Sin duda es un movimiento que nos demuestra que plantear demandas legítimas se puede hacer sin violencia. En las marchas feministas nunca ha habido episodios que podamos lamentar o que nos haga decir ‘hay que parar’. Son muy importantes”, narró.

Finalmente cerró: “Mi postura es a favor. Sin duda el género masculino tiene una deuda con la mujer“.