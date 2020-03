El espacio “Bailando por un Sueño” inició el pasado fin de semana y las polémicas no se han hecho esperar. Una de las primeras polémicas ocurrió luego de que Felipe Contreras y su bailarina Thati Lira, quienes no pudieron presentarse a pesar de que estaban listos para salir al escenario.

Ahora, otra de las participantes se sumó a la polémica. Hablamos de Daniella Chávez, que utilizó su cuenta de Twitter para arremeter contra el jurado del programa.

“Mi bellos seguidores, me siento un poco triste, siento que matarse en el Bailando por un Sueño no vale la pena, hay un jurado que sólo vota por amistades, porque tiene la misma profesión ( actores), por lástima o por nacionalidad (argentinos). Injusto lo que está pasando. No quiero más“, redactó la modelo.

Mi bellos seguidores,me siento un poco triste, siento que matarse en el #bailandoporunsueño no vale la pena, hay un jurado que solo vota por amistades, por que tiene la misma profesión ( actores) por lastima, por nacionalidad (argentinos) injusto lo que está pasando! No quiero + — Daniella Chavez (@daniellachavezc) March 4, 2020



Cabe recordar que Chávez cerró la jornada del lunes junto a su compañero Yerko Aliaga, al ritmo de la salsa. No obstante, el jurado solo le dio 16 puntos, sumado a que el BAR le quitó un punto por su performance.

A través de Instagram reafirmó sus palabras: “Ayer fuimos los mejores. Pero vamos a tener que nadar contra la corriente como siempre lo hice, pero con su apoyo daremos la pelea igual”.