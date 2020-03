View this post on Instagram

Hoy comenzamos el ensayo con todo junto a @piperoman_ 🕺💃 Quiero agradecer el cariño de cada uno de ustedes, su apoyo, sus mensajitos me siento muy contenta … se lo agradezco de ❤ Ayer disfruté al máximo la presentación, prometemos mejorar y darlo todo, para que nuestra fundación DAVI pueda cumplir su sueño 😘 Apoyanos en @bailandoc13 Enviando un mensaje de texto con la palabra KATHY al 5556 😍😍