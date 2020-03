El rostro de Canal 13 Francisco Saavedra fue el nuevo invitado del programa “Sigamos de Largo”, donde nuevamente se refirió a su adicción a las drogas durante la época universitaria.

Saavedra narró que en aquel tiempo buscaba “aceptación de la gente, el querer ganar amistades. Me acuerdo latente que había entrado al IACC a estudiar comunicación audiovisual y sentí mucho bullying de parte de mis compañeros“.

De acuerdo al conductor de “Lugares que Hablan“, sufría burla por parte de sus compañeros debido a su acento provinciano, ya que venía de Curicó. Además, se enfrentó a una clase social más acomodada.

“Fue súper difícil estar ahí, sentir cómo esta clase social alta pero altanera, sentir la discriminación fuerte por venir de provincia. Recuerdo que me metí tres meses en la cocaína. No tan intenso, pero estaba metido. Si yo hubiese seguido por ese camino, no estaría contando esta historia aquí“, detalló.

Francisco narró que consumía cocaína dos veces por semana, principalmente los fines de semana, en contexto de fiestas. Esta situación se acabó luego de que su prima lo pilló, por lo que debió enfrentar la situación con su familia.

En esta línea fue llevado a un centro de la Universidad Católica. “Le entregan el presupuesto a mi papá. Decía 10 millones. Veo a mi papá que se le caen las lágrimas y le dice a mi mamá ‘bueno vieja, venderemos un camión’. Luego se pasa la película de toda tu vida y me dije ‘todo esto porque el tonto hueón anda volando dentro de un canasto. Voy a hacer perder a mi papá el capital de su trabajo porque ando tonteando, ando metido en cosas que no debo estar metido”.

Ahí, Saavedra reaccionó de inmediato: “Fue en dos segundos. Le dije a mi papá ‘chao, por favor no, no y no, porque me va a hacer peor si tu llegas a hacer esto. Vámonos, parémonos de acá, se acabó, te juro que no lo voy a volver a hacer”.