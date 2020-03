En el estreno del programa de Televisión Nacional “Cocina Fusión“, estuvo invitada la conocida actriz argentina Yamila Reyna, quien recordemos, ha participado en diversas producciones chilenas.

En el espacio conducido por Karen Doggenweiler, la animadora le consultó a las invitadas si alguna había tenido un romance con algún futbolista chileno.

Ante esto, Yamila realizó una inédita confesión, sobre un “affaire” que tuvo con un deportista nacional hace varios años.

“Les voy a contar porque fue algo súper inocente, porque de verdad no pasó nada, unos besos nada más“, comenzó expresando la argentina.

Tras esto, confesó que había besado al ex seleccionado nacional Mark González, cuando ella tenía 22 años. De hecho, aseguró que él le mintió para que pudiese pasar algo entre ellos dos.

“‘¿Cuántos años tenés’? yo le digo ‘acabo de cumplir 22 y ¿vos? y me dice que la próxima semana cumplirá 22 y nos dimos unos besos y nada más”, contó.

Asimismo, reveló que había notado una actitud extraña en el jugador emblemático de la Universidad Católica. No obstante, posteriormente se enteró de toda la verdad.

“Luego me voy a Argentina, me meto a Google y dice: ‘Mark festeja sus 18 años’, después le preguntó porque le había mentido, a lo que él le respondió que si le decía la verdad, no lo iba a pescar”, relató.