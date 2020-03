View this post on Instagram

“Es justo que este en esta situación, al borde de la muerte” … El desgarrador mensaje de Nicole Moreno en sus redes sociales. La modelo acusa de sufrir “bullying” a diario, que en la época de Mekano Su Managger en ese entonces Julio Canales la quiso matar encerrándola por 5 horas en un departamento y nadie le creyó. Que en el viaje a Brasil donde sufrió una crisis de pánico la internaron para borrar su memoria y acusa a Adriana Barrientos de hacerle daño y decir que estabas en cosas ilícitas cuando era Barrientos que supuestamente estaba metida en eso. DALE PLAY Y ESCUCHA EL MENSAJE! #luli #nicolemoreno #adrianabarrientos #mekano #fuerza