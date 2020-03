View this post on Instagram

La ironía para este gobierno de ineptos es que la famosa ministra de la mujer @isabel_pla no puede hacer ni medio comentario ni celebrar el millón de mujeres que hoy marcharon , simplemente porque nunca ha dicho nada sobre la violencia que esas mujeres han sufrido durante todos estos meses de explosión. Es de suponer que al inepto en jefe esto le hace hervir la sangre y se las va a arreglar para instruir a su ministra de cara amarga para que vea la manera de apropiarse de esta fiesta maravillosa de mujeres que no se sienten representadas por ella. Cerca de un millón de mujeres con una cara sonriente y llena de orgullo.