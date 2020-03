View this post on Instagram

7:30pm <Be Your Power> “Power to all the Women in this World / Poder a todas las Mujeres del Mundo” #InternationalWomensDay #DiaDeLaMujer #8M #WomensDay #Strong #Powerful #Free #BeYou #DiMondo Sunday March.8.2020 #NewYork Pics by: @javieralvarezm Hair and Makeup: @vicenteferrerp