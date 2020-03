El próximo 20 de marzo se realizará una nueva versión del Copihue de Oro, evento que en esta oportunidad tendrá una visión mucho más solidaria, pues se realizará una subasta en apoyo a las Pymes.

La actividad contará con donaciones por parte de los nominados e invitados, y el monto que se recaude irá en ayuda a esas pequeñas y mediadas empresas afectadas por los incendios en Valparaíso.

Una de las que dio el “sí” a la actividad fue la abogada Helhue Sukni, quien es bastante popular con su apodo de “abogada de los narcos“.

En esa línea la defensora narró a diario La Cuarta: “Cuando me consultaron pensé en mis joyas. Así como un cantante puede regalar un disco, yo dije que iba a regalar un anillo con diamantes, porque es lo que me caracteriza. De esa manea, pueden subastarlo y llegar a tener buenas ganancias y dárselas a la gente que se quedó sin nada por los incendios”.

En esa línea la “influencer” señaló que nunca ha sido tacaña. “Yo siempre ayudo, tengo una fundación, hay mucha gente a la que atiendo gratis, generalmente clientes antiguos. Siempre tiendo la mano y no espero recibir nada a cambio. Tampoco busco ganarme al público. No es por dármelas de agrandada. Si Dios me ha dado tanto ¿por qué yo no puedo dar?“.

Además se refirió a la compleja situación que enfrenta el país, donde señaló que “hay mucha precariedad y que hay mucha plata mal repartida. La gente recién se está dando cuenta que la pensión no alcanza para vivir, la salud es como el hoyo y la educación es pésima“, sentenció.