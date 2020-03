La gran emoción de Aníbal Pachano tras ser sorprendido por su hija: se robó todas las miradas con su talento

Un emotivo momento fue el que se vivió ayer, en una nueva emisión del programa de Canal 13 “Bailando por un sueño”, liderado por el conductor de televisión Martín Cárcamo.

El momento fue protagonizado por el jurado del espacio, el reconocido coreógrafo argentino Aníbal Pachano, quien fue sorprendido por su hija, ya que el sábado 7 de marzo cumplió 65 años.

Se trata de Sofía Pachano, quien deslumbró con todo su talento al bailar junto a Diego Espinoza, la canción “Havana” de Camila Cabello.

“Muchas gracias por convocarlo porque él estaba muy feliz cuando le dijeron que venía a Chile”, fue parte de lo que expresó la joven, igual de emocionada que su padre.

Por su parte, Aníbal declaró: “Qué maravillosa, es un talento argentino importante. Me ha sostenido todo este tiempo, en las buenas y en las malas. Desde el día sábado que no puedo creer todo lo que me está sucediendo“, dijo.

Revisa acá algunas imágenes: