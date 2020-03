Maly Jorquiera sorprende al mostrar lo grande que está su hijo Lucas: compartió foto de su primer día de jardín

View this post on Instagram

Querido Instagram, esta foto es de mi primer día de Jardín, ya llevo 5 días, lo paso súper, juego con todos mis compañeros y compañeras, las misses son muy buena onda y entretenidas!! Me sé todos los colores, números y animales, mis compañeros no tanto, debe ser por que soy un poco mayor, pero van aprendiendo cada día más! Mañana me espera un nuevo día de diversión en mi lindo jardín! 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻🤗🤗🤗🤗🤗 Atte #mamaly 🤣🤣🤣🤣🤣🤣😅😅😅😅😅😅 PD: Luquitas también va bien 👍🏻🤣😍❤️😅 Creo que tendré que acompañarlo hasta que salga de la universidad 🤣🤣🤣🤣 No está fácil, somos muy unidos! Filo, vuelvo al colegio, que tanto! 🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤣🤣🤣🤣 Así refuerzo materias que he ido olvidando 🤣🤣🤣 #señordametufortaleza #señordanostufortalezaamihijoyami 🙏🏻🙏🏻🙏🏻😢😢😢 #teamoporotin #nomequieroseparardeti #perotenemosqueserfuertes #opuedesestudiarencasa 🤣🤣🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️ #mamitaaprehensiva #mamábabosa #mamádejaloenpaz #entreseseñora #sueltealchico 🤣🤣🤣 #freireteamo 😘❤️💪🏻 Gracias @pillinchile 💓😘