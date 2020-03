Nicole Moreno, más conocida como “Luli”, volvió a publicar una serie de preocupantes mensajes a través de sus redes sociales, y en específico, mediante su cuenta de Instagram.

Cabe mencionar que hace algunos días la modelo ya había anunciado que estaba en peligro de muerte por la misma plataforma, dejando sumamente expectantes a sus seguidores sobre qué le había pasado.

Tras esto, este martes la modelo fitness nuevamente publicó enigmáticos mensajes a través de sus “historias” de Instagram.

“Ayúdame a estar viva”; “TV, yo y mi hijo estamos en peligro de muerte por culpa de ustedes”; “Dios mío por favor ayúdame a estar viva” y “Nacho por favor, no me borres mis historias, o me quieres ver muerta?“, fueron los mensajes que publicó Nicole Moreno.

Revisa acá los registros: