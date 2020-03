En una nueva emisión del programa de Canal 13 “Bailando por un sueño“, uno de los participantes recibió una de las peores evaluaciones hasta el momento.

Se trata del cantante chileno Américo, quien tuvo que realizar una coreografía al estilo “Disco”. No obstante, la evaluación del jurado fue lapidaria.

De hecho, el argentino Aníbal Pachano lo evaluó con nota 1, dejando un poco molesto al artista nacional. “Como bailarín eres un muy buen cantante”, le dijo el jurado, explicándole que debía ensayar por más tiempo.

Ante esto, Américo le dijo que “puedo aceptar lo que me dicen, casi de mandarme a descansar…”, pero fue interrumpido por Pachano quien expresó que “no, a descansar no, tienes que ensayar“.

Tras esto, el artista siguió manifestando su opinión: “He dado todo lo que he podido, lo que me digan lo asumo, ahí voy dando todo lo que puedo dar de mi, pero espero que reconozca a Holanda y a Fabián (su coach)”.

Finalmente, expresó que “puedo entender eso, pero no es justificativo. Entiendo que estás trabajando solo con una bailarina, siendo de partner y marcando una coreografía que no llega a puerto”, concluyó.