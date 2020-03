Hace varias semanas que comenzaron a surgir diversos rumores, sobre un eventual embarazo de la actriz argentina María Eugenia Suárez, fruto de su relación con el chileno Benjamín Vicuña.

Precisamente sobre esto fue consultada la expareja del actor chileno, Carolina Ardohain, quien no se complicó al entregar su opinión sobre estas teorías.

La modelo fue consultada por una periodista llamada Fernanda Iglesias, en el programa “Hay que ver” de El Trece, quien le preguntó: “Tus hijos van a tener un hermanito, ¿no?”.

Ante esto, la modelo argentina entregó un escueto mensaje: “No sé, yo no pregunto nada así que no me pregunten a mí tampoco“, dijo.

Posteriormente, la animadora siguió preguntándole sobre qué intuía la modelo, a lo que “Pampita” respondió que “no me meto en temas de los demás, no me parece que me corresponda”.

Finalmente los conductores del programa pidieron disculpas por su imprudencia, y Carolina no tuvo problemas en perdonarlos. “Está muy bien, ustedes están haciendo su trabajo”, declaró.