Feliz día a cada una de nosotras ❤️🌺🙏🏼 amémonos, valorémonos, respetémonos y disfrutemos cada uno de nuestros roles como hija, como madre, como amiga, y como la hermosa mujer que somos!!!!!…somos fuertes, somos extraordinarias, somos hacedoras de milagros de la mano de Dios porque damos vida…en nuestras manos está criar niños que se vuelvan hombres de bien y niñas independientes que hagan valer sus derechos y que sepan que no somos un envase…eso es lo que nos hace especiales…lo que hay en nuestros corazones y mentes…el cambio empieza desde adentro…desde nuestros corazones…y Dios está con nosotras para guiarnos, para enseñarnos y acompañarnos en nuestros caminos…🙏🏼❤️ altas, bajas, flacas, gordas, morenas, rubias tooooooodas somos hermosas y tenemos los mismos derechos 🌟🙌🏻❤️ Gracias a todas las mujeres maravillosas que me rodean: mi hija, mi madre, mi hermana, mis amigas y todas aquellas que me he cruzado en el camino…gracias por sus enseñanzas, por su amor y por ser parte de este cambio que comienza desde adentro hacia afuera❤️🌟🌺…el cambio empieza en casa, el cambio empieza en nuestros corazones ❤️#felizdiadelamujer