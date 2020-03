En una nueva emisión del programa de Canal 13 “Bailando por un sueño“, el conductor del espacio Martín Cárcamo informó acerca del delicado estado de salud en el que se encontraba Leo Méndez Jr.

El animador indicó que el hijo de DJ Méndez se sintió mal durante toda la tarde, por lo que estaba en duda su presentación en el programa.

“Está con cólicos, le inyectaron algo”, reveló Martín, añadiendo que “hay mucha preocupación. A eso de las 8 de la tarde se puso complicada la cosa, se sentía mareado, dolor de estómago; le pusieron suero, lo inyectaron“, indicó.

A pesar de esto, el joven influencer se atendió con un paramédico y logró mejorarse, presentándose de igual forma en el programa de baile.

Leo manifestó que “ahora estoy bien, me estuve casi desmayando, con suero una hora; me pude recuperar, me encontraron deshidratado… es que yo soy súper malo para el agua”, agregando que también influyó su peso, puesto que bajó casi 10 kilos en un mes.

Por su parte, su bailarín llamado Vicente aseguró que él estaba asustado. “Después del ensayo general había salido todo perfecto, después nos fuimos a maquillar y me llega un mensaje”, en el cual se le informaba sobre el estado de salud de Méndez.

Tras esto, el paramédico que lo atendió señaló que Leo “llegó muy mal después del ensayo, lo controlamos; me recalcó que había almorzado hace muy poco, me encuentro con que estaba bastante deshidratado y con el abdomen distendido”. Debido a esto, decidieron ponerle suero.

Cabe mencionar que, pese a esta complicada situación, ambos se presentaron y recibieron positivas calificaciones de parte del jurado.