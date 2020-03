Cristián Sánchez publica video junto a sus hijos y revela resultado de su examen por coronavirus

View this post on Instagram

#CORONAVIRUS Queremos agradecer la gran cantidad de mensajes de cariño y apoyo que hemos recibido… Por eso quiero aclarar que NO TENEMOS CORONAVIRUS, sólo estamos en CUARENTENA por precaución (ya que veníamos de una de las zonas de riesgo) y por responsabilidad social ante una pandemia global… Un abrazo a todos, espero que estén bien y, lo más importante, SEAMOS RESPONSABLES!!!! 🇨🇱😷