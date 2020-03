Este viernes se emitirá un nuevo capítulo del programa de Chilevisión “Podemos Hablar”, donde el extenista Marcelo Ríos realizará inéditas confesiones.

De hecho, el exdeportista relatará una desconocida anécdota que vivió junto al cantante guatemalteco Ricardo Arjona, según aseguró Las Últimas Noticias.

“Yo antes lo escuchaba y me encontré con él en Costa Rica. Conversamos, quedamos de jugar golf al otro día y yo no llegué. No sé si él habrá llegado“, reveló “Chino” Ríos.