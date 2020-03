Exesposa de Iván Núñez sufre millonario robo mientras estaba en su casa con sus cuatro hijos

Una terrible situación fue la que vivió la periodista Marlen de la Fuente, luego de que sufriera un millonario robo en su hogar mientras ella y sus hijos dormían.

La exesposa de Iván Núñez relató lo sucedido en una entrevista con Las Últimas Noticias, donde detalló que se levantó a las 6:30 horas para prepararle desayuno a sus cuatro hijos: Renato (10), Alonso (12), Florencia (14) y Diego (15 años).

Posteriormente, envió a los niños al colegio y volvió a su habitación, momento en que se dio cuenta del robo que le habían perpetrado.

“Antes de irme al gimnasio hago mi bolso con la ropa formal que voy a usar durante el día. Empiezo a buscar mi cartera y me doy cuenta de que no estaban los tres anillos que había dejado encima. Son todos de oro con brillantes y cinco carteras Louis Vuitton y otras Dolce & Gabbana“, señaló.

Tras esto, la periodista indicó que llamó inmediatamente a su abogada Claudia Cáceres, a una de sus hermanas, y por supuesto, a Carabineros.

Según señaló, esta constituye la segunda vez que entran delincuentes a su casa, desde que se separó del periodista de Televisión Nacional.

“No me voy a cambiar porque es la casa de los niños, donde nacieron y se criaron. Yo soy bien valiente, no me aterra, pero sí me pone en alerta porque sucedió con mis hijos en la casa“, sostuvo la comunicadora.

Asimismo, relató que ella no escuchó nada y que los funcionarios de Labocar le comentaron que efectivamente este hecho había ocurrido en la madrugada, cuando los sujetos ingresaron a su hogar por el cerro Atalaya.

Marlen manifestó que “entraron mientras yo y mis niños estábamos durmiendo, aunque es mejor que haya sido así, sin tener que verlos y enfrentarlos (…) Los mayores estaban durmiendo en el tercer piso y yo en el segundo en la pieza de los chiquititos porque uno de ellos se había despertado y se había pasado a mi cama. Lo fui a dejar a su pieza y me quedé con él. Y tenía mi celular para usar la linterna y guiarlo”, puntualizó.

El robo fue avaluado en al menos 15 millones, y entre los elementos que robaron se encuentra un computador Mac Book Pro nuevo, un cinturón Gucci y lentes.