El pasado jueves el periodista José Antonio Neme fue invitado al late “Sigamos de Largo” de Canal 13, donde se refirió a su salida de Mega, así como de su presente y futuros proyectos.

En la instancia narró que ha utilizado este tiempo para descansar, así como disfrutar de su tiempo libre, revelando que no extrañaba para nada su antigua rutina laboral.

A la vez, narró que había recibido ofertas laborales de dos canales, siendo uno de estos Canal 13.

“Tuve conversaciones con este canal pero no era un buen momento. Era febrero, venía el Festival, estaba el temor de lo que iba a pasar en marzo. Estaban pasando muchas cosas y yo creo, con la perspectiva del tiempo, que no era un buen momento para cerrar un acuerdo“, narró.

En esta instancia, la conductora del espacio Maly Jorquiera le consultó si lo habían contactado para “Bailando por un Sueño“, a lo que el comunicador respondió afirmativamente, revelando que “querían que bailara“.

Con el fin de aumentar la polémica, enseñaron una nota que expresaba una supuesta enemistad entre Neme y Raquel Argandoña, lo cual habría ocasionado que el periodista se negara a participar en el espacio, lo cual fue desmentido.

“Yo quiero creer que es una interpretación del diario. En primer lugar, sería muy curioso que un canal se deje arrastrar por una sola persona. Y, en segundo lugar, yo con Raquel tengo una súper buena relación, no somos amigos, pero trabajé con ella en el Buenos días a todos, conozco a sus amigos (…) me parece extraño, he estado en su casa en Viña, he estado en su casa en Santiago, no sé, lo encuentro raro“, aseguró Neme.

No obstante, José Antonio Neme expresó que le envió un mensaje por WhatsApp a la animadora para saber su opinión, pero no obtuvo respuesta.