Una de las participantes del programa de Canal 13 “Bailando por un sueño” se ausentará por varias semanas del espacio liderado por Martín Cárcamo, debido a un problema de salud que tuvo.

Se trata de la modelo Daniella Chávez, quien relató lo sucedido a través de su cuenta de Instagram, donde ostenta más de 12 millones de seguidores.

Chávez comentó a través de la red social mencionada que tuvo que ir a urgencias debido a un dolor que le aquejaba. “Me duele demasiado la costilla, no aguanto el dolor, así que tuve que venir a urgencias, para el ensayo. Más tarde tengo otro, pero de verdad que no puedo, me duele demasiado, ojalá no sea nada grave”, comenzó expresando.

A esto agregó que el dolor habría comenzado después de su presentación del pasado lunes. También reveló que en uno de los ensayos, realizó un lift y se escuchó un sonido sumamente extraño en su cuerpo.

Finalmente, la modelo publicó en sus “historias” de Instagram un video donde aparece en una silla de ruedas. Junto al registro aclaró que tuvo “el peor de los resultados”.

¿Qué le pasó exactamente?

Según declaró el portal Fotech, Daniella habría sufrido una fisura de costilla, por lo que estaría por lo menos tres semanas ausente del programa de Canal 13.

