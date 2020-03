Flavia Medina confirma affaire con Alexis Sánchez mientras estaba con Mayte

Como se publica en Glamorama, la modelo argentina habló sobre una encuentro con Alexis Sánchez. “Es un tonto, puede ser gran futbolista, pero…”, fue una de las frases de Flavia Medina sobre Alexis Sánchez, esta semana en Podemos Hablar.

Flavia Medina es la modelo argentina de 33 años que comenzó haciendo series eróticas tipo soft porn para el canal Playboy, en Buenos Aires, a mediados de la década del 2000.

Luego se hizo conocida en Chile por participar en los exitosos realitys de Mega ¿Volverías con tu Ex? y Doble Tentación, en 2016 y 2017, respectivamente.

Al termina el último de estos shows, la cordobesa se quedó en Chile.

En tanto, en Podemos Hablar la ex chica reality ahondó en el asunto. Estas fueron parte de sus palabras:

“Todos los futbolistas chilenos me han escrito. Esto es público, por favor. No quiero dar nombres, porque son casados y todo el cuento, pero sí. Lo de Alexis Sánchez fue conocido. Basta con googlearlo y ya las cosas se saben.

“Se filtraron unos mensajes, mensajes que me ha mandado él y obviamente que le he contestado. Me decía que no tenía novia y estaba con Mayte, y ese fue el problema…

“Se filtraron unos mensajes y ya fue, de Instagram. Yo esos mensajes se los mandé a una amiga, que ya no es amiga, y ella los filtró. Porque era un pelotudo, entonces ‘mira que pelotudo este chavón’.

“Es un tonto, puede ser gran futbolista, pero…

“Sí lo vi en persona, por eso te digo” –