Mon Laferte expone pinturas en México: Usó como lienzo el comunicado de Carabineros

Durante esta semana, la cantante chilena Mon Laferte expuso sus primeras pinturas en el Museo de la Ciudad de México, esto pocos días después de haber marchado junto a unas 400 mil mujeres en la capital de ese país, considerando que es uno de los más afectados por causa de femicidios.

En conversación con “Culto” de La Tercera, habló sobre esta faceta de pintora y aclaró que son “mundos diferentes”. “En algún punto llegan a influenciar el uno al otro, pero siento que mi obra plástica es mucho más personal. Es de una profundidad que estoy buscando aún, mientras que la música es honesta y divertida, me dan más ganas de compartir la música. La pintura me la tomo más en serio, es personal, y no siempre quisiera exhibir”.

Son 76 obras y una muñeca gigante, expresiones disruptivas y que van en línea con su personalidad, nada se aleja de su consecuencia y expone tanto lienzos coloridos como en blanco y negro. De hecho, parte de su esencia e historia, se expresan en uno de los dibujos, ya que su base de trabajo fue el comunicado emitido por Carabineros, tras sus declaraciones respecto de los incendios en el Metro de Santiago.

De todas formas y más allá de la polémica, sin duda las obras de Mon están inspiradas en la cultura mexicana y sus vivencias en el puerto de Valparaíso, además de ser honestas, profundas y absolutamente intensas.

