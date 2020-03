Actor Idris Elba anunció que su examen por coronavirus dio positivo

El reconocido actor británico Idris Elba anunció mediante sus redes sociales que su examen por coronavirus dio positivo.

Mediante un video publicado en su cuenta de Twitter, Elba explicó que había estado con una persona contagiada el pasado viernes, por lo que decidió realizarse el examen por COVID-19 de manera responsable.

“Esta mañana obtuve resultados positivos para Covid-19. Me siento bien, no tengo síntomas hasta ahora, pero he estado aislado desde que descubrí mi posible exposición al virus”, comenzó expresando en el video.

A esto agregó: “Quédese en casa gente y sea pragmático. Te mantendré informado sobre cómo estoy. Sin pánico”, dijo el actor.

Asimismo, aclaró que su esposa todavía no se ha realizado el test. Por último, hizo un llamado a mantener distancia con otras personas y también a lavarse las manos con frecuencia.

This morning I tested positive for Covid 19. I feel ok, I have no symptoms so far but have been isolated since I found out about my possible exposure to the virus. Stay home people and be pragmatic. I will keep you updated on how I’m doing 👊🏾👊🏾 No panic. pic.twitter.com/Lg7HVMZglZ

— Idris Elba (@idriselba) March 16, 2020