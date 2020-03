View this post on Instagram

Hay actores que ganan el Premio Caleuche a mejor actor y son buenos. Hay otros que ganan el Nacional de Arte y son mejores. Pero hay los que reciben, a modo de homenaje, un auto de la #RedBullSoapBoxRace con su efigie: esos… esos "valen callampa". ¿Así decía Bertol Brecht, no? Bromas aparte, aprovecho de agradecer a la escudería (en la foto) que diseñó el auto inspirado en mi personaje del "Compadre Moncho". Muy buenos muchachos. Inclusive, tuvieron la delicadeza de ponerle banda presidencial, reconociendo la voluntad popular. Sin embargo, debo hacerle un llamado de atención a @redbullcl y a la @muniprovi por organizar un evento masivo en plena fase 3 de la pandemia por #COVID2019. En estas circunstancias, ya que el gobierno no ha tomado las medidas necesarias, es necesario que todos nosotros actúemos con la responsabilidad debida. El grupo de mayor riesgo, dentro del cual estoy yo, se lo agradecerá. PS: en la segunda imagen de este post (deslizar hacia la izquierda) pueden ver un video del "MonchoMovil" en acción, cerro abajo. #Chile #ChileGram #InstaChile #Providencia #InstaProvidencia #PresidenteEncargado #CompadreMoncho #CompadreMonchoPresidente #RedBull #SoapBox #SoapBoxRace #RedBullSoapBox #Actor #ActorChileno #AcforLatino #ActorsLife