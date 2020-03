¿Irresponsable? Trinidad de la Noi fue criticada por asistir a matrimonio en Chile tras llegar de Estados Unidos

La modelo nacional Trinidad de la Noi recibió duras críticas a través de las redes sociales, luego de que este fin de semana arribara a Chile desde un viaje de Nueva York, Estados Unidos, narrando que fue al matrimonio de unos amigos, saltándose la cuarentena por el coronavirus.

Recordemos que debido al avance del COVID-19 en nuestro país, las personas que arriben desde un país de alto riesgo, como lo es Estados Unidos, deben pasar por una etapa de aislamiento o cuarentena preventiva de 14 días, lo cual es el tiempo que se demora en incubar el virus en el cuerpo humano.

En esta línea, la modelo de 21 años recibió múltiples críticas en la publicación donde señalaba que recién había llegado a Chile, “pero no hay tiempo para dormir porque hoy se viene matri“.

Frente a las críticas que se plasmaron en los comentarios, Trinidad de la Noi aseguró que ella no debía hacer cuarentena: “Se seguridad nacional y me hicieron los test. No tengo corona virus. No tengo que hacer cuarentena y no estoy haciendo nada mal“.

No obstante, la joven se encontraba equivocada, pues toda persona que arribe de un país de alto riesgo debe pasar por cuarentena.

Así, de la Noi terminó eliminando las publicaciones de su cuenta de Instagram, pero las críticas a través de Twitter ya estaban plasmadas. Aquí puedes ver algunas: