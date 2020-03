Marcela Vacarezza es fanática de Twitter. Dice que a veces piensa en “quedarme callada, no voy a decir nada más, y no puedo aguantarme. Tengo que escribir algo”. Eso mismo le pasó con el diputado Hugo Gutiérrez (PC).

En el contexto de la emergencia del coronavirus, el parlamentario utilizó la red social para hacer un llamado a un paro total de actividades en el país. “Paralicemos el país, nadie a las escuelas, universidades, trabajo, todos en sus casas Paro Nacional por Coronavirus ¡HASTA QUE SE VAYA!“, escribió.

La esposa de Rafael Araneda, como dijo, no se aguantó y tuvo que responderle. Y “ni con respeto”. “No pensé que podría decirlo pero ya no me aguanto, y ni con respeto, ud señor es una vergüenza para el país”, sentenció.