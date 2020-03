Durante este martes se vivió una jornada especial en “Bienvenidos” de Canal 13, donde dedicaron bastante tiempo al coronavirus COVID-19.

Durante el espacio se contó con la presencia de Tonka Tomicic, Amaro Gómez-Pablos y Polo Ramírez, que hablaron con un experto broncopulmonar.

En el último espacio se sumó Raquel Argandoña, quien le consultó temas claves al médico de la Clínica Dávila.

No obstante, un “fail” del conductor Amaro Gómez-Pablos no pasó desapercibido, pues confundió el nombre de la jurado de “Bailando por un Sueño”, llamándola Raquel Correa, la periodista y entrevistadora que falleció el 2012.

Este error fue corregido de inmediato por Tonka Tomicic, lo que desató risas entre los presentes.

Argandoña no se tomó nada mal, y soltó unas palabras para la comunicadora. “Me encantaría ser Raquel Correa”. Gómez-Pablos no guardó silencio y agregó: “Querida Raquel, espero que no me cuelgues por este lapsus. Raquel Correa con una inteligencia prodigiosa y tú también…“.

Raquel Argandoña replicó: “Amaro, por favor, disculpad y no te preocupes porque me encantaría tener la inteligencia de Raquel Correa, la verdad”.

Aquí puedes ver el registro del momento: