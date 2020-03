View this post on Instagram

Aquí están los verdaderos héroes!!! Y saben que los podemos ayudar si somos realmente responsables ??? Solo así vamos a crear el arma más letal contra la pandemia que hoy enfrentamos TODOS. Cual es esa arma ? Los profesionales de la salud nos la han dicho: LA SOLIDARIDAD!!!! Si solidaridad y para todos y entre todos, y así cuidarnos los unos a los otros manteniendo con acciones concretas; lavarse frecuentemente y mantener limpias nuestras manos , saludando a la distancia (que será en definitiva la mayor forma de respeto) , no asistiendo a lugares masivos y exigiendo a nuestros hijos que se queden en casa mientras no hay clases ( éstas no son vacaciones queridos niños y jóvenes … en casita y obedeciendo a la autoridad sanitaria ) A cuidar a nuestros abuelos y a quienes presentan alguna debilidad para enfrentar un virus respiratorio! Tu me cuidas y yo te cuido!!! Trato hecho ??? Estamos de acuerdo ??? Energía positiva para todos en estos días se incertidumbre Rafa