“Tus ojos”: Sergi Arola presentó a sus bellas hijas, pero compartió desgarradoras palabras por no poder estar junto a ellas

Después de años de no poder celebrar el día del padre con mis amores por estar trabajando lejos de Madrid, pensando que eso era lo peor que podía pasar, resulta que la vida que es una profesora algunas veces tozuda y cruel, ha decidido demostrarme que podía ser más dura todavía haciendo que no pueda ver a mis peques viviendo a escasos Km de ellas… en fin #resilencia 🤷🏻‍♂️ @carla_arola @ginii_arolaa os amo con bendita locura!!!! #molaserpapi #diadelpadre #coronahostias #mecagoenelcoronavirusyensuputamadre #yomequedoencasa