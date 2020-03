Actriz chilena de “Que pena tu vida” contrajo coronavirus Covid-19 en Estados Unidos

El avance del coronavirus Covid-19 no se detiene y ha afectado a gran parte del mundo, siendo una de ellas una de las actrices que formó parte de la película “Qué pena tu Vida“.

Hablamos de Andrea Velasco, quien contrajo el virus en Nueva York, Estados Unidos.

Esto comenzó con “una gripe fuerte con fiebres altas que van y vienen, ‘dolor de hueso’ y cabeza“, relató a través de su cuenta de Twitter.

Luego agregó: “Ya no tengo fiebre, solo tos satánica y dolores de cabeza que van y vienen. No salgo ni a la esquina“.

En esta línea la intérprete realizó un llamado al autocuidado, invitando a sus seguidores a quedarse en casa: “Si te sientes un poco mal, fiebre o mucha tos y no eres de grupo de mayor riesgo, quédate en cama, paracetamol, jarabe para la tos y aislado de otros“.

Día 13 desde que me agarré el bicho. Ya no tengo fiebre, solo tos satánica y dolores de cabeza que van y vienen. No salgo ni a la esquina

— ΔndreΔ (@Andrea_Velasco_) March 19, 2020