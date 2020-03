Tonka Tomicic reflexionó sobre el coronavirus: “Me entristeció no darle quizás ese último beso a mi madre”

A pesar de los difíciles tiempos que se viven debido al avance del coronavirus Covid-19 en nuestro país, la animadora de Canal 13 Tonka Tomicic no ha interrumpido sus funciones en la señal.

“Creo que lo que estamos haciendo ahora es para lo que estaban pensados los matinales en un comienzo. El acompañar e informar a la gente, estoy feliz de hacerlo, pero siempre dando el ejemplo en términos de cuidarnos a nosotros y a los otros”, partió reflexionando con La Cuarta.

En esta línea aclaró que el equipo ha tomado las debidas medidas para evitar el contagio. “desinfectamos todo, incluso el otro día casi me caí y con Amaro nos miramos como diciendo ‘verdad que no podemos tocarnos’, jajajá. Es que uno tiende a hacer esas cosas”.

Tonka Tomicic además narró que cuenta con todo un equipo para su cuidado personal, el cual consiste en un spray chico, grande y además desinfecta las manillas. “Cuando me pasan el micrófono, aunque ya esté desinfectado, le vuelvo a pasar alcohol gel“, especificó.

Esta situación también la llevó a repasar temas íntimos, como que hace unos días narró que dejó a su mamá en casa el pasado domingo, y que temía que fuera la última vez.

“Lo que pasa es que ella es parte de la población en riesgo (tiene 72 años). Vive en un lugar especialmente acondicionado. Mi hermana la vio el sábado, y yo el domingo. Y cuando la fui a dejar no me pude despedir de ella“, partió narrando.

Tras esto confesó que es de darle “besos y abrazos, pero no pude regalonearla. Y cuando iba en el auto me puse a pensar en eso, en no poder darle quizás ese último besito. Fue terrible“.

Por último reflexionó sobre el cariño y lo importante que es la familia: “Uno a veces no toma en cuenta lo importante que es un beso o un abrazo de tus cercanos, de tu papá, tu mamá, tu hermana, tu mujer o tu marido. Y ahora no puedes, y cobra tanta cercanía la piel. Por eso es que me entristeció mucho la situación con mi mami, pero al final creo que somos muchos los que estamos en la misma situación“, cerró.