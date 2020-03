“¿Qué parte de no hay que salir a la calle no entiendes?”: Nicole Moreno recibió ácidos comentarios tras entrenar al aire libre

Ante la grave emergencia que vive Chile -y el resto de los países del mundo- debido a la expansión del Covid-19, el Gobierno ha hecho un categórico llamado a los ciudadanos a quedarse en casa, para así evitar el contagio de esta enfermedad.

Aunque todavía hay muchos quienes no han respetado este llamado, y continúan realizando su vida cotidiana de forma normal.

Una de estas personas es Nicole Moreno, quien hace algunas horas compartió un registro entrenando desde la playa.

Junto al video, que fue tomado en Iquique, la modelo escribió el siguiente mensaje: “Pasando la cuarentena. Haciendo lo que me hizo vivir. Los animalitos y el deporte llenan mi vida completamente“.

Ante esto, la modeno fitness fue duramente criticada por los usuarios de la plataforma: “¿Qué parte de no hay que salir a la calle no entiendes?”, “Cuarentena es no salir de tu hogar, ¿o ese es tu patio?”, “Mal concepto de cuarentena po Luli”, fueron algunos de los mensajes que recibió.

Revisa la publicación acá: