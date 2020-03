“Se cuidan en un balneario”: Julián Elfenbein es blanco de ácidas críticas por publicar fotografía de sus hijos en una playa

El animador de televisión Julián Elfenbein compartió una bella fotografía de sus tres hijos, acompañada de un emotivo mensaje, en medio de la emergencia que se vive hoy a causa de la expansión del coronavirus.

“En estos tiempos no dejo de pensar hijos míos… cómo los amo. Los adoro. Me desgarran el alma. Nos cuidamos todos”, dijo, advirtiendo también a sus seguidores que no salieran de casa.

Pero hubo un detalle en la postal que no pasó desapercibido, y fue el hecho de que sus hijos aparecían en una playa, pese a las exigencias que ha impuesto el Gobierno para que los ciudadanos se queden en casa, con el fin de evitar un posible contagio por Covid-19.

De hecho, el conductor de “Pasapalabra” se llenó de críticas por compartir dicha fotografía: “Eres de los que se vino a veranear a las tacas?”, “Julián, se cuidan en un balneario 😂”, “Veraneando?”, fueron algunos de los mensajes que recibió.

Ante esto, Elfenbein decidió salir al paso de las críticas y aclaró la situación: “Gracias por sus comentarios. Imagino entienden que esta foto es del verano de ellos. Ahora ellos en cuarentena en casa y yo también. Es un bello recuerdo lleno de amor. ❤️“, explicó.

Revisa la publicación acá: