Así fue el emotivo mensaje de Mayte Rodríguez para despedirse del actor Rodrigo Rochet

Muchos fueron los famosos que decidieron despedirse a través de sus redes sociales del actor Rodrigo Rochet, quien falleció durante la tarde de ayer tras sufrir un accidente en helicóptero, al capotar en el antejardín de una casa de Chicureo.

Una de ellas fue la actriz chilena Mayte Rodríguez, quien compartió un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram.

“No tengo más palabras ahora que… gracias. Nunca digo lo que no siento, me lo enseñaron de niña y este hombre era bueno como el pan. Hoy partió y me deja un legado: Haz el bien sin mirar a quien; no juzgue y sé la mejor versión de lo que puedas ser”.

“Gracias Rodrigo, te fuiste siendo un hombre feliz que ama a su familia. Te fuiste haciendo lo que más te gusta hacer. Descansa en paz“, cerró.

Revisa la publicación acá: