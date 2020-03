Leo Caprile renunció a “MasterChef Celebrity” y detalló el por qué : “No lo puedo dejar pasar”

El pasado domingo se vivió una curiosa jornada de eliminación en “MasterChef Celebrity“, luego de que el animador Leo Caprile comunicara su decisión de renunciar al programa de Canal 13.

El conductor comunicó esto justo antes de que los jueces dieran el nombre del segundo eliminado, salvando así a “Ranty” Pablito Ruiz y César Campos.

Esta inesperada decisión desconcertó a los presentes, más aún cuando Caprile afirmó que tomó esta determinación por “motivos personales”.

En una entrevista con La Cuarta, detalló un tanto su salida, aunque sin revelar del todo las razones.

“Es algo de lo cual no puedo decir mucho, pero no lo puedo dejar pasar. Con todo el respeto que me merecen las reglas del juego pedí un permiso especial que me concedieron, tal vez con el paso del tiempo se va a saber, pero por ahora prefiero guardármelo, porque tiene mucho que ver con mi enriquecimiento personal“, partió comentando.

A la vez reveló que ninguno de sus compañeros conocía su decisión: “Estaban muy sorprendidos, pero tenía que tomar la decisión. Me hicieron una despedida, pero fueron muy apañadores, me comprendieron, ahí nacieron amistades para toda la vida”.