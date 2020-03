“Dignidad y estilo ante todo”: Jordi Castell enciende las redes con particular forma de pasar la cuarentena

El famoso fotógrafo chileno Jordi Castell sorprendió a sus redes sociales con un “look de cuarentena” en pleno aislamiento social que lo tienen las medidas para combatir el contagio del virus COVID-19 en nuestro país.

Con su particular sentido del humor el también comunicador escribió en Instagram que “hoy limpio la cocina en cuarentena y lógico, no me puse lo primero que encontré. Dignidad y estilo ante todo, aunque me toque trapear y marujear”.

Ante esta frase, muchos seguidores le respondieron en los comentarios: “te viene bien el dicho ” antes muerta que sencilla””, Siempre digno, eres genial”, “Tu marido en qué te ayuda?..siempre tú haciendo las cosas domésticas”, “Me encanta lo meticulosos y ordenados y marujeros que nos pusimos la mayoría con la cuarentena 🤣”.

Por otra parte, comentó que está haciendo un programa en vivo a través de la red social: “Los espero esta tarde a las 7 pm en mi en vivo #elaperitivo con toda la contingencia, datos que no sabemos, cifras que debemos memorizar y de un cuanto hay con mi querido @josemdelpino”.