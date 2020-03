“He caído en tentación”: Daniel Valenzuela saludó con todo su romanticismo a Marité Matus en su cumpleaños

View this post on Instagram

Pocas veces he sentido necesario expresar emociones por esta vía, y sí, he caído en tentación, porque para sobrellevar la distancia, festejarte, y desearte lo mejor en tú cumpleaños por la mujer, mamá y persona que eres, sí que vale la pena. Gracias x ser, x aparecer. Feliz cumpleaños @mariteematus😘😘