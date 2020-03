“Me haces el papá más orgulloso del planeta”: Cristián de la Fuente se emociona al mostrar cómo vive su hija la cuarentena

View this post on Instagram

Levantarme y ver esto no tiene precio. Debido a la situación actual @laudelafuentec se levanta TODOS los días sola, antes que nosotros, se prepara desayuno y comienza sus clases. Me siento TAN orgulloso de mi hija, porque si esto hubiese pasado cuando yo tenía su edad, yo no hubiese sido tan responsable. Lau eres mi idola y me haces el papa más orgulloso del planeta. #prouddad #papachocho