Televidentes aplaudieron “mensaje subliminal” en escena de Verdades Ocultas 

Verdades Ocultas, la teleserie de la tarde de Mega, continúa generando reacciones divididas entre sus televidentes. La producción cumplirá tres años al aire en junio, sin embargo sigue conquistando a sus seguidores, quienes diariamente comentan los capítulos en redes sociales.

Esta vez, una escena protagonizada por “Marco” ( interpretado por el actor Camilo Carmona) provocó risas en la audiencia.

Recordemos que el personaje se fue definitivamente del pasaje “Nueva Esperanza” junto a Cristóbal y Agustina. La nueva “familia” decidió escapar de los conflictos que actualmente se desarrollan en el lugar y tomarse unas “vacaciones” sin regreso.

Al parecer, la única que sospecha de sus intenciones es Eliana (villana de la serie interpretada por Francisca Gavilán), quien insertó un GPS en la casa rodante donde se desplazan para seguir todos sus movimientos.

En ese contexto, Agustina y Cristóbal (quienes en realidad son madre e hijo, sin embargo el niño no lo sabe) se reconciliaron tras protagonizar varias discusiones.

Por lo anterior, Marco lanzó una frase que fue catalogada como un “mensaje subliminal” entre los televidentes.

Guión subliminal pic.twitter.com/te4uFnd5Fh — TELE – Quédate en casa (@Televisivamente) March 27, 2020

“Vamos a hacer un trato los tres: no más secretos, no más mentiras y no más verdades ocultas, por favor”, dijo el personaje.

Las palabras fueron comentario obligado entre los seguidores de la ficción, quienes “entendieron” el mensaje disfrazado y pidieron el fin de Verdades Ocultas.

Revisa los comentarios en Twitter a continuación:

Estamos todos de acuerdo en esa frase de #Marcos ✌🏻‼️ “No más #VerdadesOcultas por favor “ 🙏🏻 🤣🤣🤣🤣🤣 — Raffo Lacroix (@rafitalacroix) March 27, 2020

Que así sea 💪🏾

Yo también estoy de acuerdo

No más #VerdadesOcultas por favor

🤣🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/XPT3m3b1s3 — Alejandro Efraín Cicaré ⚽216⚽ (@AleChalot) March 27, 2020

Marco lo ha dicho: no más Verdades Ocultas😂 #VerdadesOcultas — Sebastián Díaz (@Sebasti29032706) March 27, 2020

Todos queremos eso

No mas #VerdadesOcultas !!

Cancelenla plis pic.twitter.com/Q9ml4GAOow — El Inkisidor (@el_inkisidor) March 27, 2020

No más verdades ocultas por favor 😂 #VerdadesOcultas — BTS; 🅞🅝⁷ 🇨🇱 (@btsxserendipity) March 27, 2020

Marco también quiere que se acabe #VerdadesOcultas — Damián Meza (@DaminMeza3) March 27, 2020

Que alguien me diga que grabó el momento épico en que un personaje de la teleserie dijo: "No más verdades ocultas por favor" 🤣 #VerdadesOcultas @Mega — Claudio Gahona H. (@ClaudioMII) March 27, 2020

Marco: no más #VerdadesOcultas Guionistas: mmm sí sí, matémoslo 😂 — alvaro ignacio (@alvarolovera1) March 27, 2020