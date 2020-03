“He sentido angustia”: Begoña Basauri se confiesa en tiempos de cuarentena

View this post on Instagram

DÍA 10 DE CUARENTENA Volver a descubrir el mundo y darte cuenta que no eres tan fuerte como esperan que seas. Vuelves a reconocerte frágil, te atreves a pedir ayuda y empiezas a cuidar de tí como si fueras un cachorro. Duele encontrarte con tus miedos, los nuevos y los antiguos, frente a frente. Ayer y hoy han sido días difíciles para mí, cargados de tristeza y mucho miedo. He sentido angustia, he sentido miedo frente a esta incertidumbre, a no saber qué responder frente a tantas preguntas. Me he sentido inútil y sin herramientas. Soy positiva, soy alegre, soy una mujer feliz y siempre busco conectarme con ustedes desde la risa y la alegría. Saber que logré sacarles una carcajada en medio del día me da energía y me hace sentir que todo valió la pena…las vueltas de la vida…hoy han sido ustedes, sus mensajes, fotos, memes, frases y chistes los que me han hecho reír y volver a sentir que esto vale la pena. Ahora a cuidarnos como si fuéramos cachorros otra vez❤️Vamos a salir juntos de esto❤️gracias por todo el amor que me dan❤️