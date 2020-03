Mauricio Bustamante se despide de TVN con sensible mensaje: compartió su última fotografía en el canal

View this post on Instagram

Tal vez por esas cosas del destino, mi última foto en @TVN fue ésta, en el noticiero matinal donde estuve tantos años al aire.. ya habrá tiempo de procesar lo ocurrido. Por ahora infinitas gracias a todos mis compañeros, los de antes y los de ahora, a amigos de otros medios que también han llamado o escrito, en especial al equipo de @cooperativa. Y gracias a cada uno de ustedes que se han tomado un minuto para escribir acá o en mi cuenta en Twitter. Abrazo para cada un@ 🤗📺🎙