“No se vale”: televidentes criticaron la “trampa” de Nelson Mauri en último capítulo de “La Divina Comida”

Durante este sábado Chilevisión emitió un nuevo capítulo de la sexta temporada de “La Divina Comida”. El episodio contó con la participación de la actriz Daniela Ramírez, el actor Claudio Arredondo, la presentadora Faloon Larraguibel y el ex bailarín Nelson “Mauri” Pacheco.

Justamente este último acaparó las miradas en las redes sociales y si bien su simpatía fue elogiada, su pobre desempeño en la cocina derivó en duras críticas por parte de los televidentes.

Las tres recetas que el “Rojo” presentó a los demás invitados no fueron preparadas por él, sino que por su madre, cuestión que va contra el propósito de la producción que busca dar a conocer la faceta más desconocida de los integrantes.

El más que cuestionamientos se llevó fue el crudo que tenía aspecto de “ser recién sacado de la bandeja” y que fue acompañado con pepinillos y cebollín.

Su plato de fondo fue un lomo saltado y de postre sirvió leche neveda, porque en realidad y de acuerdo a lo visto por la emisión, fue lo único que realmente hizo: servir los platos.

Sin ir más lejos, fue el peor evaluado de la noche y, en “castigo”, tuvo que lavar los platos.

Así reaccionaron las redes sociales ante la “flojera” del ex bailarín.

#LaDivinaComida no se vale, la mamá le cocinó todo🙄🙄🙄

Día estresante!!!…..si no cocinó nada Nelson Mauri… #LaDivinaComida

Pero cómo ? @Nelsonmauri no cocino el crudo con limón !! Como se van a comer esa wea así ! 😱 jajajaja no sabe nada !! Pero es tan él , y simpático que me río de eso y le perdono todo !/obvio que va a tener que lavar ! 😇 #LaDivinaComida

— carolina catalan c (@karol_40) March 29, 2020