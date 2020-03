¿Te lo imaginas? El gran desafío que tuvo que realizar el protagonista de “El Hoyo”

Total intriga ha causado la nueva apuesta de Netflix llamada “El hoyo”, un enigmático thriller de ciencia ficción dirigido por Galder Gaztelu-Urrutia.

La cinta, originalmente estrenada en los cines el año 2019, trata la historia de Goreng (Iván Massagué), quien ingresa a una especie de prisión vertical, bajo su propia voluntad, donde los reclusos son separados por niveles.

En cada una de estas habitaciones se encuentran dos reclusos, dos camas y un lavamanos. En cuanto a estas piezas, cada una cuenta con un enorme agujero en el centro, por donde baja la comida.

Es así como la comida desciende por cada nivel, alimentando a todos los reclusos. Cada uno se alimenta con las sobras que dejaron sus compañeros de arriba, por lo que los sujetos de los niveles de más abajo, son los más desfavorecidos.

Bajo este contexto, para lograr el objetivo del director, el personaje principal tuvo que bajar más de 10 kilos en pocas semanas.

De hecho, el mismo actor aseguró que bajó 12 kilos en seis semanas, ya que la producción no tenía gran presupuesto para realizar un “stand by”.

Sobre esto, Iván Massagué relató que “hubo momentos muy complicados. Cuando todo el mundo se iba a comer su bocadillo, yo me bebía una manzanilla”, indicó al portal Fotogramas.

A esto añadió que “tenía dos o tres momentos al día de crisis en los que sentía que me venía el monstruo del hambre. Sabía que duraba unos veinte minutos y, si me pillaba rodando, intentaba aprovecharlo y se lo incorporaba al personaje. Pero si no era así, resultaba bastante jodido y lo pasaba mal”.

El actor aseguró que “no hice nada de ejercicio. Pasaba muchas horas allí y el rodaje era bastante duro, así que solo me faltaba hacer deporte para tener más hambre. Además, tampoco lo hubiera soportado”.

A pesar de esto, reveló que “lo mejor era cuando me tocaba rodar secuencias en las que comía. Es cierto que, en algún momento, nos reímos. Pero, sobre todo, recuerdo mucha sangre y mucha intensidad”, cerró.

Así se veía Goreng al comienzo:

Así se veía después de bajar de peso: