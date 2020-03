¿Tonka Tomicic digital? La curiosa y tecnológica forma de animar que adoptó “Bienvenidos”

Esta semana inició distinta para el matinal “Bienvenidos” de Canal 13, pues gran parte de sus rostros se encuentran realizando el programa desde sus hogares, partiendo por la animadora Tonka Tomicic.

Quienes se sumaron a esta modalidad virtual fueron Polo Ramírez y Raquel Argandoña.

Lo curioso es que a diferencia de otros espacios televisivos que han optado por el teletrabajo, en el matutino de Canal 13 están presentes virtualmente en el estudio, utilizando el lugar que utilizan con frecuencia en el set, mediante monitores verticales.

Así, Amaro Gómez-Pablos se encuentra literalmente en compañía de Tonka Tomicic y Raquel Argandoña, de manera virtual.

Al iniciar el programa, el español dijo: “Bienvenidos a Al límite de la ficción, ¡ah!, no, perdón, me confundí de programa. Esta es una experiencia absolutamente surrealista. Bienvenida Tonka, qué raro no poder sentirte… está lejos, pero no distante“.

En esta línea, la animadora Tonka Tomicic se refirió a este cambio digital: “Estamos en cuarentenas voluntarias, en turnos en el programa, usando la tecnología a nuestra disposición para siempre transmitir con el 13, con Bienvenidos, para acompañarlos e informarlos”.

Esta curiosa forma de animar el programa de “Bienvenidos” provocó que rápidamente se tornara Trending Topic en Twitter.