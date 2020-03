La desconocida relación amorosa de Catalina Olcay y Álvaro Espinoza: llevan más de 20 años juntos

Catalina Olcay y Álvaro Espinoza han participado en diversas y reconocidas producciones chilenas, cautivando a la audiencia y ganando gran popularidad entre sus seguidores.

Y precisamente fue en una de estas producciones donde ambos se conocieron, se hicieron amigos y posteriormente se enamoraron, tanto así que ya llevan más de 20 años de relación.

Fue en la teleserie de Mega “A todo dar”, estrenada en el año 1998, donde ambos se conocieron, e incluso, formaron pareja.

De hecho, el director de la teleserie Herval Abreu le mostró un video de Álvaro Espinoza a Catalina, y la visión de la actriz fue que lo encontraba muy guapo.

No obstante, la actriz detalló que “después me dicen: ‘Quedó este cabro‘ y yo dije, ‘Ya que rico’. Cuando llegamos a la reunión de elenco, se sienta al lado y digo ‘Este no es él’. Se veía completamente distinto. Se sienta, súper serio, como que no pescaba a nadie”, relató Catalina al programa “Yo Invito” de La Red.

Tras esto, ambos comenzaron a trabajar juntos y se volvieron íntimos amigos. Luego, al terminar las grabaciones de la producción, decidieron iniciar una relación amorosa.

Según contó Catalina a LUN, “después empezamos a ser muy amigos, me caía increíble. Álvaro es muy generoso, muy buen partner, también guapo, es muy simpático, tiene un sentido del humor increíble… En un minuto lo vi bailando, no sé por qué, y de repente lo miré y dije ‘ay, lo amo‘”, afirmó.

“Siento que somos un complemento, estar con alguien que es igual a ti yo lo encuentro fome, ¿o no? La cuestión es que uno se pueda complementar bien. Creo que nadie tiene una receta para tener éxito en esto. En el día a día van pasando cosas y uno las va surfeando”, detalló.

“Hay ciertas cosas que a mí me parecen importantes: no me gustaría estar con una persona celosa porque siento que eso denota inseguridad“, siguió comentando.

“A Álvaro creo que le pasa lo mismo. Si no uno tendría que estar restringiéndose todo el rato, y yo no podría. Siento que las personas celosas no lo pasan bien porque están todo el rato dudando, cuestionándose por cosas como que lo miraron o cuestiones así”, cerró.

Cabe mencionar que hoy llevan 21 años de relación y tienen dos hijas en común.