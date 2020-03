La nueva y tierna faceta de Mónica Rincón en medio de la cuarentena por coronavirus

Durante estos días de cuarentena por el coronavirus o Covid-19, Mónica Rincón no sólo está enfocada y preocupada de informar sobre la contingencia, sino que en los últimos días ha explotado una faceta tierna y cercana a través de las redes sociales.

¿De qué trata? La periodista de CNN Chile lee cuentos infantiles a través de las redes sociales con la finalidad de que los niños conozcan obras literarias y se acerquen a la lectura. “La idea nació porque a mi hijo le gusta mucho que le lea cuentos y la verdad es que pensando en los niños que están en su casa en cuarentena y sin clases, es una forma de incentivar la lectura”, sostuvo en diálogo con La Cuarta.

Rincón no escondió su felicidad y reconoció que la iniciativa ha sido ampliamente recibida por sus seguidores en Instagram. “Estoy súper emocionada porque a la gente le ha gustado mucho, tengo comentarios con mucho cariño. Incluso me han recomendado cuentos, me piden que siga subiendo”, expresó.

“Es bonito construir esos lazos con gente que te sigue en redes sociales y con gente que no te seguía, pero que lo comenzó hacer por esta iniciativa. El editor es mi hijo, él es el que decida o que me va recomendado cuentos o los que le gustan más a él. Según lo que él vaya eligiendo, vamos leyendo día a día”, complementó la comunicadora.

Mira algunas de las lecturas realizadas por la ex rostro de TVN.

